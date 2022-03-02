За сколько сейчас на самом деле можно купить УАЗ «Патриот»

На этой неделе сильнее других огорчил россиян АВТОВАЗ. Например, за LADA Largus теперь придется отдать 1 077 000 ₽, поскольку ценник увеличился аж на 247 000 «деревянных». Так что единственными моделями в категории «до миллиона» теперь остались классическая Niva да семейство Granta.

УАЗ поступил скромнее: рекомендованные розничные цены выросли в даиапазоне от 25 000 до 60 000 рублей. При этом главный бестселлер марки — внедорожник «Патриот» — прибавил относительно скромные 35 000. И с приходом календарной весны дилеры продают машины минимум за 1 199 000 «целковых».

Стоит добавить, что ульяновские машины просто обязаны дорожать из-за роста валютных курсов. Как неоднократно повторяли представители завода, в конструкции того же «Патриота» примерно 50% деталей и агрегатов составляют компоненты импортного производства.

Правда, фары, коробку передач, раздатку и многое другое УАЗ закупает у производителей из Китая… Которые, как известно, не планируют приостанавливать торговлю с Россией. А вот электронику на берега Волги поставляет немецкий Bosch.

В любом случае, даже топовый «уазик» за 1 730 000 сейчас выглядит любопытным предложением, ибо купить какой-нибудь SUV за сопоставимые деньги просто нереально. Кросоверы либо распроданы, либо за них просят просто огромные суммы.