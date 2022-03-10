Насколько подорожали новые автомобили с началом украинской спецоперации

С начала украинской спецоперации на российском рынке новых автомобилей творится полная неразбериха. Автопроизводители и так испытывали трудности из-за дефицита полупроводников, а тут еще грянули логистические проблемы, запреты на поставку машин и комплектующих из-за рубежа, обрушение рубля. Никто не понимает, как действовать дальше, но ценники, тем не менее, все переписывают.

По данным Росстата, в период с 26 февраля по 4 марта иномарки подорожали на 15,2% — это в среднем. Иные же модели, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, подскочили в цене куда сильнее. К примеру, один столичный дилер предлагает Hyundai Solaris за 2,7 млн рублей и Creta за 4,1 млн. В других автосалонах можно отыскать Mercedes-Benz G 63 AMG за 55 млн или Audi S8 за 40 млн…

Отечественные производители, которые тоже сильно зависят от поставок запчастей из-за границы, подняли цены на 17,1%. LADA так вообще установила рекорд десятилетия: Granta подорожала на 86 000 целковых, Vesta (причем дорестайлинговая) — сразу на 170 000, XRAY — на 183 000, а Largus — внимание — на 250 000. А это — прибавка к рекомендованным ценам, в действительности со всеми дилерскими накрутками ценники «потяжелели» ощутимее.

Добавим, что согласно все тому же отчету Росстата, цены на бензин и дизель в России с начала спецоперации не изменились. Пока не изменились…