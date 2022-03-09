Новая реальность: в Европе литр солярки стоит 400 рублей

Скажем, в немецком Гамбурге вечером среды 9 марта за литр солярки просили минимум 3,059 евро — это 387 рублей по курсу российского Центробанка. Заправиться «девяносто пятым» бензино можно по 2,069 евро или 262 рубля.

В США стоимость одного галлона бензина (порядка 3,79 л) составляла 4,173 доллара — в более привычных единицах получается, что один литр топлива стоит 128 рублей. В ряде американских штатов ценник перешагнул через отметку в 5 долларов за галлон.

Такая ситуация сложилась на фоне рекордных нефтяных котировок. С начала марта цена нефти держится намного выше 100 долларов, а 7 марта — достигала 140 долларов за бочку, что близко к абсолютному рекорду в 150 долларов.

Между тем, компания Shell останавливает производство смазочных материалов и топлива в нашей стране, а также прекращает работу фирменных автозаправочных комплексов на всей территории России.