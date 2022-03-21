В России резко подорожали ставшие «санкционными» КамАЗы К5

Как выяснил портал, в прошлом году двухосный тягач КАМАЗ-54901 стоил порядка 7 000 000, а сейчас аналогичные машины предлагаются дилерами по цене от 13 до 16 миллионов рублей.

Как отмечают продавцы, клиенты готовы покупать технику по таким ценам, поскольку подержанный комтранс иностранных марок недавно подорожал не менее резко: за 14—15 сейчас реально купить, например, MAN TGX с пробегом под 300 000 километров.

Напомним, что Евросоюз запретил поставлять на территорию РФ грузовики и тягачи массой свыше 9 тонн, а также дизельные двигатели мощностью более 400 л. с. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, кто займет освободившуюся после ухода «большой европейской семерки» нишу.