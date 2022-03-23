В России запретили рассрочку на бытовую технику, но разрешили на автомобили

Фото производителя.
В российских магазинах, что торгуют бытовой электроникой, внезапно перестали выдавать кредиты и оформлять рассрочки — как уверяют ритейлеры, «это действенный способ сдержать сдержать рост цен». Тем удивительнее, что рассрочка вдруг вернулась в автосалоны.
Алексей Кованов

Так, продавцы автомобилей Chery и Exeed возобновилась рассрочка на автомобили, которую можно оформить на срок до 18 месяцев, притом — без первоначального взноса. Напомним, что такая проограмма сущестовала и ранее, но в последние 30 дней (по совершенно понятным причинам) была остановлена.

Добавим, что максимальная сумма денег, которую можно занять, составляет 4 900 000 рублей. Первоначальный взнос, как уже было сказано, не является обязательным. При оформлении из документов необходим только паспорт, а решение принимается банком в течение часа.

Между тем, есть мнение, что рынку автокредитования грозит крах… Да, в феврале (по сравнению с январем) число автокредитов выросло на 15,6%. Однако игроки рынка говорят, что это временное явление.

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23 марта 2022
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