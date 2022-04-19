5 самых популярных автомобилей в Белоруссии

Что касается Volkswagen Golf, то здесь похожая ситуация. Нынешний «Гольф» восьмого поколения — дорогой хетч, который уже стал не массовым, а имиджевым автомобилем. А вот машины прошлых семи поколений — куда доступнее. Оттого в стране их довольно много.

LADA Vesta можно считать самым свежим автомобилем в ТОП-3. Она появилась относительно недавно и, как видно, завоевала симпатии покупателей не только в России. Причем, универсал, особенно в версии Cross, ценится куда сильнее седана.

Четвертое место занимает еще одна народная четырехдверка — Renault Logan. Правда, популярность этой модели в минувшем году снизилась на 8%. А вот интерес к Toyota Camry вырос на рекордные +114%. Тем не менее, японка заняла только пятое место. Интерес с «Кэмри» тоже можно понять. Буквально все поколения этой модели готовы подарить комфорт а-ля премиального автомобиля. И это для покупателей оказывается важнее, нежели дизайн, который уже на протяжении многих лет вызывает немало споров.