Подержанные автомобили перестали быть доступными для россиян

Эксперты «РГС Банка» и банка «Открытие» приводят наглядный пример: в сегменте относительно бюджетных малолитражек больше других подорожал Volkswagen Polo — до 1 540 000 рублей (+60,4% за год, +49% за квартал).

Почти не отстала от калужского «немца» отечественная LADA Granta, за которую нынче хотят 808 000 (+59,5% за год). «Аппетиты» продавцов Skoda Rapid, LADA Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio росли чуть скромнее — на 40—45% за год.

В свою очередь, в «гольф»-классе сильнее других прибавила в цене Skoda Octavia (2 480 000; +69% за год, +45% за I квартал). На ее фоне Kia Ceed, цена которого выросла за год на 42%, а за квартал — всего на 17%, можно сказать, почти не подорожал в 2022-м.

Помимо перечисленных моделей в ТОП−20 наиболее подорожавших за год машин с пробегом попали также Mitsubishi Outlander, Kia Sportage, Toyota RAV4, BMW X5 и Renault Kaptur. Тут динамика подорожания выражена цифрами от 39 до 46%.

Добавим, что на вторичке немало машин с сомнительным прошлым, да и экземпляров со скрытыми дефектами достаточно. Поэтому, далеким от техники людям лучше обращаться к автоподборщикам. Но кому довериться? Об этом рассказывает портал «АвтоВзгляд».