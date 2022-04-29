Porsche играет на чувствах, представляя модель 911 Sport Classic

Основная идея классической серии — обращение к ранним Porsche 911, которые были выпущены в период с 1964 по 1973 годы. Ряд дизайнерских ходов, примененных в то время, воплотились в современных машинах. Например, знаменитый «утиный хвост» спойлера, как у модели Porsche 911 Carrera RS 1972 года. На нынешнем спорткаре он сделан из углепластика и имеет фиксированный угол атаки.

Кроме того, автомобиль получил колеса с креплением центральной гайкой, а цвет кузова Sport Grey Metallic вдохновлен окрасом ранних автомобилей Porsche 356.

Что касается техники, то Porsche 911 Sport Classic получился самым мощным спорткаром с механической коробкой передач. В задней части автомобиля установлен 3,7-литровый наддувный мотор, который дефорсировали с 580 до 550 л. с., установили доработанную выпускную систему и семиступенчатую «механику» от «Карреры». А вместо полноприводной трансмиссии — обычный задний привод.

Если говорить о начале продаж, то в Германии они стартуют летом. Цена на «классический» Porsche 911 Sport Classic начинается от 273 000 евро. В России такое чудо мы, вероятно, не увидим.