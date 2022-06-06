Кроссовер Exeed TXL получит в России новый мотор

Судя по Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), которое дает право автокомпании продавать модель на территории России, кроссовер TXL получит новый двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 197 л. с.

Напомним, что сейчас по-китайски премиальный SUV продают только с надувным 1,6-литровым мотором отдачей 186 л. с. В пару к обоим агрегатам идет 7-ступенчатый «робот». Правда, набор передаточных чисел у каждой связки свой.

На рынке Поднебесной Exeed TXL с новым двигателем появился в 2021 году. Однако его мощность заметно выше — 261 л. с. Видимо, в России мотор «задушили» ради экономии на транспортном налоге.

Если говорить о ценах, то сейчас Exeed TXL с мотором 1,6 TGDI продают за 3 999 900 без учета всех скидок. Уже понятно, что кроссовер с новым мотором будет самым дорогим в гамме.

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