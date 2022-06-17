Почему китайские автомобили в ближайшее время не подешевеют

— Китайские автомобили не подешевеют, и тому есть объективные причины. Да, ключевые ставки снизились, но ведь стоимость доставок никто не уменьшал. К тому же дилерам нужно вносить коммунальные платежи, выдавать зарплату сотрудникам. Единственное, чего можно ожидать, это специальных акций, — сообщил на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд»Алексей Швайков, заместитель главного редактора сайта «Китайские автомобили».

Под специальными акциями понимаются скидки, которые официальные дилеры могут предлагать клиентам «в обмен» на дополнительные услуги — скажем, Trade In или кредит. Но даже в рамках спецпредложений вряд ли китайцы будут скидывать больше 200 000 — 300 000 рублей. Когда речь идет о машине стоимостью в 3—4 млн целковых, это не такие уж большие деньги. Хотя и то — неплохо.

Снижения цен однозначно ждать не стоит, а повышения? Эксперты считают, что китайцы продолжат поднимать прайсы — вопрос в том, какими темпами. А это будет зависеть от ситуации. Хотя, учитывая, что россияне уже почти перестали покупать новые машины (в мае рынок обрушился на 83,5%), вряд ли мы увидим резкие скачки. Ведь сейчас задача брендов из КНР — клиентов привлекать, а не отпугивать. Автомобилей на складах предостаточно, а вот спроса нет.

А более подробнее об этом и не только — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», которую можно посмотреть здесь.

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