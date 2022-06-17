Китай не завалит Россию новыми машинами: эксперты опровергли заявление посла КНР

— Китайцы будут смотреть со стороны экономики, со стороны рынка. Если все прочие производители уйдут, то они привезут сюда и новые модели, и, может быть, даже начнут открывать заводы. Но пока предпосылок к тому, чтобы выводить огромное количество новинок, насыщать рынок, у них нет. У них свой рынок незагружен, у них на своем рынке все прекрасно, — отметил Алексей Швайков, заместитель главного редактора сайта «Китайские автомобили».

Он добавил, что емкость российского рынка небольшая, а вывод каждой новой модели должен быть оправдан. Ведь автостроители тратят огромные деньги на сертификацию, в иных случаях — локализацию, доработки под климатические условия нашей страны (например, увеличение бачка омывателя или дополнительную антикоррозийную обработку). И в случае с Россией это затраты далеко не всегда окупаются.

Новые модели, конечно же, приедут, но не в тех количествах, о которых говорил посол КНР. Китайцы будут следовать своим планам. Так, Chery в обозримом будущем презентует в России Omoda 5, полноприводный Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro (следующее поколение «четверки»). От Geely мы с нетерпением ждем премьеру кроссовера Monjaro, а Haval только-только показал большой Dargo. К слову, подробности о последнем можно узнать из обзора портала «АвтоВзгляд» тут.

А посмотреть полную версию онлайн-конференции «МК» и портала «АвтоВзгляд», посвященную как раз-таки китайским автомобилям, здесь.

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