5 самых продаваемых «антикризисных» седанов на российском рынке

Самым популярным седаном на отечественном авторынке в текущем году ожидаемо оказалась российская LADA Granta. За полгода было реализовано 23 387 «Грант». Правда, следует иметь в виду, что статистика продаж «валит в кучу» и седан, и хэтчбек, и универсал, и лифтбек семейства Granta. Так что седанов, как таковых этой модели наверняка было продано меньше. Тем не менее, полагаем, что первенство именно седанов Granta пострадало по этой причине не сильно, их всегда реализовывали больше прочих модификаций.
LADA GRANTA
Как бы то ни было, но АВТОВАЗ рекомендует сейчас своим дилерам торговать Granta по цене от 658 300 рублей за «упрощенную» комплектацию машины «classic 22», лишенную ABS, подушек безопасности, модуля ЭРА ГЛОНАСС, оснащенную 1,6-литровым восьмиклапонником мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Ну? а «топовая» Granta оценивается не менее? чем в 984 800 рублей. Обеспеченный владелец такого ТС располагает модификацией того же 1,6-литрового мотора мощностью 98 л. с. и работающим с ним в паре 4-ступенчатым «автоматом».
LADA VESTA
С точки зрения разных вариантов кузова, у занявшей второе место в нашем ТОП−5 LADA Vesta ситуация чуть полегче, чем с Granta. «Веста» существует, фактически, в двух форм-факторах: седан и универсал.
Статистика тоже посчитала их продажи вместе — 21 563 штук за полгода. «Базовая» Vesta обойдется не менее? чем в 1,12 млн. рублей. Под капотом будет 106-сильный 1,6-литровый мотор, а в трансмиссии — пятиступенчатая МКП. Наиболее богатая комплектация модели, с 113-сильным вариантом все того же 1,6-литрового двигателя и вариатором, торгуется по цене от до 1,5 млн рублей.
KIA RIO
И с Kia Rio, занявшей третью строчку нашего ТОП−5, тоже не все просто в смысле статистики. Последняя совершенно справедливо считает седан Rio и хэтч Rio X одной моделью. Соответственно, их суммарные продажи за январь-июнь составили 21 075 единиц. Рекомендованная розничная цена Rio стартует с 1,4 млн. рублей. Такой седан будет укомплектован 100-сильным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и МКП. Больше всего просят за Rio с 1,6-литровой 123-сильной «бензинкой» и АКП — без малого 1,8 млн. рублей.
HYUNDAI SOLARIS
Далее следует упомянуть еще один седан корейского происхождения — Hyundai Solaris. Их за полгода продали в России 16 888 экземпляров. Ценники этого бюджетного корейца начинаются с 1,4 млн. рублей. Он оснащается тем же, что и Rio 1,4-литровым движком мощностью 100 л. с. и такой же 6-ступенчатой «механикой». Ну, а «в топе» Solaris будет стоить не менее 1,76 млн. рублей. Их попросят за «полный фарш» в оснащении, 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 123 л. с. и «автомат» в трансмиссии.
VOLKSWAGEN POLO
Замыкает пятерку наиболее продаваемых седанов на российском рынке единственный в ней «немец» — Volkswagen Polo с 8740 единицами реализованных авто. Минимальная его цена, устанавливаемая производителем, составляет 1,6 млн. рублей — за модель с 1,6-литровым 90-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой «механикой». Максимальная комплектация этого авто предполагает наличие 1,4-литрового турбомотора мощностью 125 л. с. и 7-ступенчатого «робота». Такой вариант Polo дешевле, чем за 2 млн. рублей, увы, не найти.