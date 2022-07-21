5 самых продаваемых «антикризисных» седанов на российском рынке

Самым популярным седаном на отечественном авторынке в текущем году ожидаемо оказалась российская LADA Granta. За полгода было реализовано 23 387 «Грант». Правда, следует иметь в виду, что статистика продаж «валит в кучу» и седан, и хэтчбек, и универсал, и лифтбек семейства Granta. Так что седанов, как таковых этой модели наверняка было продано меньше. Тем не менее, полагаем, что первенство именно седанов Granta пострадало по этой причине не сильно, их всегда реализовывали больше прочих модификаций.

LADA GRANTA

Как бы то ни было, но АВТОВАЗ рекомендует сейчас своим дилерам торговать Granta по цене от 658 300 рублей за «упрощенную» комплектацию машины «classic 22», лишенную ABS, подушек безопасности, модуля ЭРА ГЛОНАСС, оснащенную 1,6-литровым восьмиклапонником мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Ну? а «топовая» Granta оценивается не менее? чем в 984 800 рублей. Обеспеченный владелец такого ТС располагает модификацией того же 1,6-литрового мотора мощностью 98 л. с. и работающим с ним в паре 4-ступенчатым «автоматом».

LADA VESTA

С точки зрения разных вариантов кузова, у занявшей второе место в нашем ТОП−5 LADA Vesta ситуация чуть полегче, чем с Granta. «Веста» существует, фактически, в двух форм-факторах: седан и универсал.