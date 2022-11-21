В России начались продажи Skoda Scala

Scala — первая «Шкода», которую построили на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen. На ней же базируется VW Polo, а отдельные элементы использует Skoda Fabia. Иными словами, у «Скалы» независимая подвеска, а базовые модификации имеют барабанные задние тормоза.

За хетчбэк в комплектации Ambition просят 2 750 000 рублей. Что касается силового агрегата, то в объявлении указан 1,6-литровй бензиновый мотор мощностью 110 л. с. Однако в Евросоюзе таких двигателей у «чеха» нет. Скорее всего, речь идет о литровом наддувном «сердце» с отдачей в 115 сил, с которым работает 7-ступенчатый «робот» DSG.