Путин спасает авторынок, Минтранс избавляет от знаков-ловушек, а параллельный импорт везет бюджетные новинки: итоги недели

Тем, кто побаивается связываться с ввозимыми авто из-за возможных проблем с гарантией, стоит поспешить: складские запасы «белых» машин тают. А когда они закончатся, в продаже останутся лишь «Лады» да «китайцы». К слову, и они порадовали новостями на уходящей неделе. Тольяттинцы объявили о намерении выпустить новые полноприводные модели, а кроссоверы Omoda «намекнули» на локализацию во Владивостоке.

Еще из хорошего — Минтранс взялся за «знаки-ловушки». Сейчас это действительно большая проблема. Ведь участков дорог, где разрешенная скорость внезапно и безосновательно снижается, скажем, с 90 до 60 км/ч, много. А в таких местах практически всегда вешается камера ГИБДД, которая стрижет — а по-другому и не скажешь — деньги. Ведомство готовит методические рекомендации, призванные искоренить такую практику.

Ложкой же дегтя в бочке весьма радостных событий стало известие о корректировке тарифов на платную парковку в Москве. Изменения коснутся 140 столичных улиц: причем в иных зонах стоимость подскочит с 50 сразу до 380 рублей в час.

А подробнее обо всех самых главных автомобильных новостях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.