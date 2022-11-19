Путин спасает авторынок, Минтранс избавляет от знаков-ловушек, а параллельный импорт везет бюджетные новинки: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Владимир Путин отреагировал на ценовой беспредел в шоу-румах отечественных дилеров, а Минтранс — на дорожный: тот, что устраивают региональные власти посредством «знаков-ловушек». Тем временем российский автопром потихоньку «оживает», хотя куда стремительнее развивается параллельный импорт, предложивший нам ряд бюджетных моделей. А подробнее об этих и других событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил особое внимание на проблему сильно завышенных цен на новые машины. По его словам, нужно «добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях». Но каковы реальные шансы, что этот вопрос решится в ближайшее время?

А пока российские дилеры вешают «космические» ценники на «официальные» машины, в стране набирает обороты параллельный импорт, который привез немало вполне доступных «серых» новинок. Альтернатива бюджетным «Рио-Солярисам», компактные и трехрядные кроссоверы: к каким автомобилям стоит присмотреться тем, кто задумал обновить свое транспортное средство?

Тем, кто побаивается связываться с ввозимыми авто из-за возможных проблем с гарантией, стоит поспешить: складские запасы «белых» машин тают. А когда они закончатся, в продаже останутся лишь «Лады» да «китайцы». К слову, и они порадовали новостями на уходящей неделе. Тольяттинцы объявили о намерении выпустить новые полноприводные модели, а кроссоверы Omoda «намекнули» на локализацию во Владивостоке.

Еще из хорошего — Минтранс взялся за «знаки-ловушки». Сейчас это действительно большая проблема. Ведь участков дорог, где разрешенная скорость внезапно и безосновательно снижается, скажем, с 90 до 60 км/ч, много. А в таких местах практически всегда вешается камера ГИБДД, которая стрижет — а по-другому и не скажешь — деньги. Ведомство готовит методические рекомендации, призванные искоренить такую практику.

Ложкой же дегтя в бочке весьма радостных событий стало известие о корректировке тарифов на платную парковку в Москве. Изменения коснутся 140 столичных улиц: причем в иных зонах стоимость подскочит с 50 сразу до 380 рублей в час.

А подробнее обо всех самых главных автомобильных новостях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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19 ноября 2022
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