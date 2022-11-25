В Россию привезли конкурента сразу нескольких популярных кроссоверов

При детальном изучении выясняется, что все Mitsubishi Delica D:5 — с правым рулем, что заметно сужает круг потенциальных покупателей. Да и найти оптику для переоборудования автомобиля не так просто. Тем не менее это хорошо бы сделать, дабы не слепить встречных водителей, ведь фары у «праворульки» настроены иначе.

Что касается техники, то под капотом кроссвэна работает исключительно 2,3-литровый дизельный мотор с отдачей в 145 сил, агрегатированный с «автоматом». Привод — только полный. Модель оснащена сдвижными боковыми дверями, тремя рядами кресел, камерой заднего вида, системой предупреждения о столкновении и другим оборудованием. Стоимость новинки рынка начинается от 2 000 000 рублей.

Автомобиль составит конкуренцию Mitsubishi Outlander, да и Nissan X-Trail может подпортить «нервы». Однако это произойдет лишь в восточных регионах страны.