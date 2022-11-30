Названы цены на новые коммерческие автомобили «Соллерс»

«Соллерс Атлант» полукапотной компоновки предлагает широкий спектр модификаций. Машина полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащена дизельным мотором мощностью 139 л. с. или 150 л. с. Стартовый «прайс» на короткобазный цельнометаллический фургон — 2 904 000 рублей.

Бескапотный «Соллерс Арго», предназначенный для городских перевозок, имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т. Его можно заказать как с «дизелем» отдачей 130 л. с., так и с бензиновым агрегатом в 147 «лошадей». Цена на «Соллерс Арго» с мотором на тяжелом топливе начинается от 2 559 000 рублей.

Напомним, что это не самостоятельные разработки. Под шильдиками скрывается продукция китайской компании JAC — фургоны Sunray и грузовики N25.