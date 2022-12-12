В России начались продажи мотоцикла Ural Gear Up

Основное отличие мотоцикла «Урал» этого года выпуска в том, что у него предусмотрен подключаемый привод коляски. Также в оснащении есть кованый алюминиевый маятник переднего колеса, выхлоп «эндуро 2 в 1», рулевой демпфер Bitubo, тормоза Brembo, а также 19-дюймовые колеса с шинами Heidenau K−37.

Удивительно, но «Уралы» в России встречаются очень редко, а основные продажи марки приходятся на США. Да и сама компания зарегистрирована в штате Вашингтон. Этому есть объяснение, ведь за океаном бренд стал культовым. Новый байк, кстати, больше ориентирован именно на американский рынок. А еще его хотят продавать в Японии.