В России начались продажи мотоцикла Ural Gear Up

Фото производителя
Официальный дилер компании «Урал» в Санкт-Петербурге принимает заказы на новый «трехколесник» Ural Gear Up. Машины 2022 года выпуска предлагают по цене от 1 850 000 рублей. С таким «прайсом» легендарный байк соперничает с бюджетными легковушками.
Виктор Васильев

Основное отличие мотоцикла «Урал» этого года выпуска в том, что у него предусмотрен подключаемый привод коляски. Также в оснащении есть кованый алюминиевый маятник переднего колеса, выхлоп «эндуро 2 в 1», рулевой демпфер Bitubo, тормоза Brembo, а также 19-дюймовые колеса с шинами Heidenau K−37.

Удивительно, но «Уралы» в России встречаются очень редко, а основные продажи марки приходятся на США. Да и сама компания зарегистрирована в штате Вашингтон. Этому есть объяснение, ведь за океаном бренд стал культовым. Новый байк, кстати, больше ориентирован именно на американский рынок. А еще его хотят продавать в Японии.

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12 декабря 2022
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