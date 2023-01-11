В России появились кроссоверы Skoda Kodiaq GT из Китая

Купеобразный паркетник выделяется ниспадающей к корме крышей и заваленными задними стойками. Кормовая часть полностью своя, а вместо эмблемы на пятой двери видна крупная надпись Skoda.

По сравнению с привычным «Кодиаком», китайская версия ниже на 27 мм и короче на 63 мм. А вот ширина и колесная база остались такими же. Третий ряд кресел для «горячей» машины не предлагают. Да и официальных данных по объему багажника не раскрывают. Хотя и так понятно, что «хозблок» принесли в жертву ради стильной внешности. Что касается оснащения, то оно схоже с тем, что предлагают европейцам.

Под капотом работает 2-литровый наддувный мотор мощностью 245 сил в паре с семиступенчатым «роботом». Привод — передний или полный.

В настоящее время цены на модель доходят до 4 400 000 рублей. Однако дилеры отмечают, что «прайс» зависит от валютного курса и его могут поменять.