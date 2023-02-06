В Россию привезли китайский аналог Jeep Wrangler

Китайский концерн BAIC очень долго «рожал» Beijing BJ40. На рынке КНР машина дебютировала в конце 2013 года. Сначала это была двухдверная версия со съемной крышей, а в начале 2016-го появился четырехдверный вариант с длинной базой.

Наших покупателей BJ40 заинтересует прежде всего потому, что это — полноприводный рамный внедорожник с «понижайкой» и блокировками межколесных дифференциалов.

Под капотом работает дизельный мотор объемом 2 литра мощностью 150 л. с. В качестве альтернативы предлагают и бензиновый агрегат того же объема с отдачей в 204 силы. С обоими спарен 8-ступенчатый «автомат». Цена на Beijing BJ40 стартует от 3 420 000 рублей.

Предположим, что модель могут начать собирать на калининградском заводе «Автотор». Ведь его менеджмент уже анонсировали сборку автомобиля такого типа. А в партнерах у компании как раз значится BAIC.