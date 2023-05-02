Лифтбэк Hongqi H6 неожиданно появился в России

Как передает портал auto.ru, Hongqi H6 появился в одном из ДЦ Владивостока. За модель 2023 г. в. просят 4 950 000 ₽ Под капотом лифтбэка длиной 4990 мм работает 2-литровый 248-сильный наддувный бензиновый мотор в паре с АКП. Привод — передний. Это самая свежая новинка азиатского автопроизводителя: в КНР она дебютировала весной.

H6 выделяется огромной решеткой радиатора, а на корме дизайнеры разместили «гоночный» диффузор и сдвоенные патрубки выхлопной системы. В салоне можно увидеть виртуальную панель приборов и крупный сенсорный монитор, как у кроссоверов Volvo. В целом же, «внутренний мир» такой же, как и у модели H5.

Конечно же, это не официальный старт продаж в России: «шестерку» привезли по параллельному импорту. Hongqi намерена начать завоевание отечественного рынка с кроссовера HS5, на который уже получен ОТТС. Потом ждем седаны H9 и H5. По предварительным данным, старшие модели будут стоить примерно 15 000 000 рублей.

Что касается H6, то есть информация о том, что азиаты запатентовали у нас этот лифтбэк. Впереди — сертификация. Таким образом, можем предположить, что к дилерам «шестерка» приедет осенью.