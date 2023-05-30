Компания FAW показала несколько новинок для российского рынка

FAW J7 появился в нашей стране только в апреле этого года. По мнению разработчиков, машина способна конкурировать с лучшими европейскими грузовиками. Она оснащена 550-сильным двигателем, в паре с которым работает 12-ступенчатая коробка передач ZF TraXon: максимальный крутящий момент, развиваемый силовым агрегатом, составляет внушительные 2300 Нм при 1000–1600 об/мин. А стоимость такого тягача начинается от 9 990 000 рублей.

Кроме него на COMvex−2023 привезли бортовую машину на шасси FAW 3250 с колесной формулой 6х6, а также самосвал FAW 3310 с новым типом кузова, предназначенный для перевозки сыпучих грузов и асфальта.

Директор департамента продаж грузовых автомобилей «ФАВ-Восточная Европа» Андрей Попов рассказал, что за первые четыре месяца этого года в России реализовали 3000 «тяжеловозов» FAW. Лидерами традиционно остаются самосвалы с колесной формулой 6x4 и 8x4. До недавнего времени на них наблюдался ажиотажный спрос, однако в этом году он может сместиться в пользу тягачей. То есть производитель ожидает повышенный интерес к новому J7.