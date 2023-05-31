Названы российские цены новейшего кроссовера Skywell HT-i

Базовое оснащение Comfort обойдется в 3 990 000 рублей. Здесь покупатель найдет две подушки безопасности, комбинированную обивку кресел, климат-контроль, электрорегулировки и подогрев сидений, панорамную крышу, электропривод двери багажника и другие блага.

Комплектация Premium стоит 4 790 000 «целковых». Тут добавляется вентиляция передних кресел, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и 19-дюймовые колеса. А топ-версия Luxury за 4 790 000 «деревянных» похвастает тяговой батареей с увеличенным запасом хода, лазерными фарами и премиальной аудиосистемой.

Напомним, что силовая установка подзаряжаемого гибрида состоит из бензинового 1,5-литрового мотора и электродвигателя. Суммарная отдача — 177 л. с. ДВС работает только в режиме генератора для зарядки аккумулятора.

В компании рассчитывают, что в этом году смогут продать в России три тысячи машин. И, возможно, гибрид поможет достичь цели. А к концу года появится еще и электрический фургон грузоподъемностью около тонны.