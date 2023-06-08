Стали известны цены на кроссовер Jetour X90 Plus для России

Jetour X90 Plus представляет собой обновленную версию модели X90 образца 2019 года. Автомобиль длиной 4858 мм довольно сильно унифицирован с Chery Tiggo 8. Тут такое же шасси и отдельные узлы. С ним он и будет конкурировать. Интересно и то, что в Китае у кроссовера существует вариант с тремя рядами кресел, а вот нам предложат лишь пятиместный салон.

Есть выбор из двух наддувных силовых агрегатов: 1,6 л (190 л. с.) и 2,0 (244 л. с.). Пару обоим составляет семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Привод только передний, а полного не предусмотрено в принципе. Зато заявленный дорожный просвет — неплохие 210 мм.

Базовая комплектации Comfort предлагает светодиодную оптику, панорамную крышу, кожаный салон, систему кругового обзора, климат-контроль и другое оборудование. Топовая Luxury отличается системой «старт-стоп», премиальной акустикой Sony и расширенным функционалом мультимедиа.

Jetour X90 Plus с 1,6-литровым мотором стоит 3 369 900 рублей. Вариант с более мощным двигателем обойдется минимум в 3 569 900 рублей. «Прайс» на вариант со всеми «пирогами» — 3 689 900 рублей. Автомобили поступят в салоны до конца этой недели.

Напомним, что вслед за флагманом приедет и более компактный SUV под названием Dashing с тем же 1,6-литровым агрегатом.