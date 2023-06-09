Названы российские цены на седан Chery Arrizo 8

Chery называет свой Arrizo 8 «бизнес-седаном», однако габариты модели и ее колесная база заметно уступают показателям даже Toyota Camry. У «китайца» они составляют 4757×1832×1469 мм при колесной базе 2770 мм. А у вышеназванного «японца» колесная база и кузов почти на 10 сантиметров длиннее — 2825 мм. И 4885 мм соответственно. Дорожный просвет у Chery Arrizo 8 вполне «городской» — 144 мм.

Силовая установка у модели одна единственная: бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра мощностью 186 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом». Производитель утверждает, что они разгоняют седан до 100 км/ч за 8,9 секунды. «Максималка» — 205 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме обещан на уровне 6,2 литра на 100 км. Машина может довольствоваться бензином АИ−92.

Рекомендованная максимальная розничная цена Chery Arrizo 8 в базовой комплектации Prestige установлена на уровне 3,4 млн. рублей. За оснащение Ultimate попросят 3,5 млн. рублей, а за «специальную лимитированную версию» Ultimate SE — 3,55 млн. рублей. Представительство Chery в России обещает объявить о старте продаж седана до конца июня 2023 года.