LADA Granta получила ABS и подорожала

В обозначении комплектаций появилась приписка «23». То есть авто без ABS называется «Classic», а с ней — «Classic'23». В первом варианте седан стоит 735 900 рублей, во втором — 774 900. В итоге разница составляет 39 000 деревянных — не так уж и много.

Что касается лифтбэка, то тут ситуация иная. Самым доступным вариантом значится «Classic'23 Кондиционер» — за него дилеры просят 855 900 рублей. Простой «Classic Кондиционер» (без ABS) оценен в 816 900. За приподнятый универсал Granta Cross с антиблокировочной системой нужно заплатить минимум 905 900. Таким образом, система стала отдельной опцией.

Напомним, что ABS позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская блокировки колес. О возобновлении массового выпуска машин с такой страхующей электроникой завод объявил в середине июля, однако производителя не уточнил. Ранее ходило много слухов о том, что тольяттинцы договорились с китайцами. Но ABS теперь производит и корпорация «Итэлма» в Костроме. Представители компании уже заявляли, что договоренности о поставках их продукции на АВТОВАЗ достигнуты.