В Россию привезли немецко-китайский кроссовер Denza N7

Denza — суббренд, принадлежащий китайской компании BYD. Она уже известна в России своими гибридами. Создавали марку вместе с концерном Daimler, но полтора года назад немцы сократили свою долю в совместном предприятии до незначительных 10%. Тем не менее, кроссовер Denza N7 увидел свет весной этого года, а продажи в КНР начались в июле.

По размерам «семерка» близка к Changan Uni-K. Длина машины — 4860 мм, ширина — 1935 мм, а размер колесной базы составляет 2940 мм. Рабочее напряжение электрической системы внушительные 800 вольт (например, у электрических «Мерсов» всего 400 вольт). Значит, от зарядной станции такой автомобиль «напитается» за 10 минут. Отметим также, что суммарная мощность силовой установки — 530 л. с., а запас хода равен 630 км.

Нашим гражданам предлагают только полноприводные модификации по цене от 5 650 000 рублей. Однако вряд ли новинка заинтересует покупателей, ведь бренд в России неизвестный и непопулярный. Да и «электричек», которые завозят официально, у нас уже полным-полно.