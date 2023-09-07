«Моторинвест» анонсировал старт российских продаж кроссовера Dongfeng 580

Длина Dongfeng 580 — 4680 мм, ширина — 1845 мм, а высота составляет 1715 мм. То есть он чуть длиннее Toyota RAV4 последнего поколения. Интересно и то, что в салоне расположены три ряда кресел. Это довольно редкая опция в таком классе машин — ей мог похвастать разве что Mitsubishi Outlander.

Под капотом новинки работает турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 145 л. с. В пару приставлен вариатор, а привод — только передний.

Комплектация всего одна — Luxury. В нее входят система камер кругового обзора, функция контроля давления в шинах, парктроники, люк с электроприводом, климат-контроль, мультимедиа с 9-дюймовым экраном, передние и боковые подушки безопасности, ABS и ESP. Цены и дата старта продаж пока не называются.

Напомним, сейчас модельная гамма Dongfeng в России состоит из седана Dongfeng Aeolus Shine Max и полноприводного пикапа Dongfeng DF6.