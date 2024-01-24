Kaiyi рассекретила российские цены на кроссовер X7 Kunlun

Как сообщает пресс-служба Kaiyi, кроссоверу с 1,6-литровым мотором положена на российском рынке комплектация Comfort — она обойдется в 2 997 900 рублей. Это базовая версия — в нее входит диодная оптика, панорамная крыша с люком, багажная дверь с электроприводом и бесконтактным открыванием, 14,6-дюймовый тачскрин «мультимедийки», кожаные кресла, «зимний пакет», система кругового обзора и другие опции.

X7 Kunlun с 2,0-литровым двигателем предлагается в топовом исполнении Luxury стоимостью 3 475 000 рублей. Оно отличается наличием автоматического дальнего света, «двадцатых» колес, 12,3-дюймовой цифровой «приборки», адаптивного «круиза», беспроводной зарядки смартфона, вентиляции передних кресел и продвинутой аудиосистемы с 8 динамиками.

Старт продаж обеих версий запланирован на февраль, а в марте младшую модификацию с 1,6-литровым мотором дополнит комплектация Luxury — ее стоимость будет объявлена позже.