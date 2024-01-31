Evolute рассекретил цены на свой первый гибрид i-Space

Как сообщает пресс-служба Evolute, кроссовер получил гибридную силовую установку с электромотором мощностью 178 л. с. и тяговой батареей емкостью 17,5 кВт·ч, а также бензиновым 1,5-литровым «атмосферником» на 110 сил. Совокупная отдача достигает 287 л. с. при заявленном среднем расходе 5,5 л/100 км. Обещанный запас хода достигает 1150 км, из которых 87 км i-Space может проехать на электротяге. Время полной зарядки от станции — четыре часа. Evolute подчеркивает, что кроссовер адаптирован к российским условиям — у него есть режим для движения по снегу, а клиренс составляет 180 мм.

В салоне i-Space — 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы Huawei HiCar с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, передние кресла с вентиляцией, подогревом и электрорегулировками, панорамная крыша с люком и двухзонный климат-контроль с интеллектуальной функцией очистки воздуха. В списке оборудования есть встроенный видеорегистратор, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, а также функция безопасного открытия дверей.

Стартовая цена новинки — 3 899 000 рублей.