Mazda представила запоздалый кроссовер CX-70

Компания Mazda презентовала преемника модели CX-7 — кроссовер CX-70, который должен был дебютировать еще в прошлом году, но по неизвестным причинам изрядно задержался. По габаритам и оснащению он оказался близок к флагманскому CX-90, отличаясь лишь в нюансах.

Как сообщает пресс-служба Mazda, новинка стала третьей моделью, построенной на заднеприводной архитектуре с продольным расположением мотора. Длина CX-70 составляет почти 5,1 м при колесной базе 3,1 м, то есть разница в габаритах по сравнению со «старшей» CX-90 едва достигает пары сантиметров.

Внешне новинка отличается оформлением фронтальной части — у нее немного другой рисунок радиаторной решетки, более крупные боковые секции переднего бампера и черная отделка вместо хрома.

Фото: Mazda

А вот интерьер у CX-70 и CX-90 одинаковый и отличается только количеством кресел — благодаря отсутствию третьего ряда у нового кроссовера более вместительный багажник, а под полом появился дополнительный отсек для хранения. Прежними остались и силовые установки — это гибридный агрегат M-Hybrid Boost из 3,3-литровой «турбошестерки» и 48-вольтового стартер-генератора, а также подключаемый гибрид e-Skyactiv PHEV с 2,5-литровым «атмосферником» и батареей емкостью 17,8 кВт·ч.

Мощность пока держится в секрете, но под капотом CX-90 эти силовые установки развивают 345 и 327 л.с. соответственно. Коробка передач — в любом случае 8-ступенчатый «автомат», а привод только полный. Все характеристики и комплектации новинки будут раскрыты в ближайшие недели.

К слову, Mazda по-прежнему весьма популярна на российском рынке — по итогам прошлого года японская марка заняла третье место среди всех ввезенных параллельным импортом автомобилей (8,6%).