1000 км на одной зарядке: минивэн Voyah Dream получил версию Long Range

В России стартовали официальные продажи новой версии гибридного минивэна Voyah Dream Long Range с увеличенным запасом хода. Он получил новую батарею емкостью 43 кВт·ч, обеспечивающую по заявлению производителя дальность "полета" на одной зарядке до 915 км по циклу WLTP.

Как сообщает пресс-служба Voyah, бензиновый двигатель мощностью 143 л.с. может работать в нескольких режимах на выбор — заряжать тяговую батарею без связи с ведущими колесами, использоваться как основной источник тяги, а также работать в комбинированном режиме, автоматически распределяя функции зарядки и движения. По сравнению с предыдущей версией Dream, пробег на электротяге вырос с 82 до 185 км. Два электромотора пиковой мощностью 422 л.с. в тандеме с ДВС обеспечивают минивэну с заряженной батареей разгон до 100 км/ч за 5,9 сек.

Версия Long Range также получила дополнительные опции — двойные стекла сдвижных дверей, массаж передних сидений, разъем USB-C на 18 Вт в паре с портом на 7,5 Вт, а беспроводная зарядка для смартфонов увеличила мощность до 50 Вт. Пассажиры второго ряда получили электропривод регулировки сидений в продольном направлении и порты для зарядки USB-C мощностью 60 Вт. Третий ряд теперь имеет крепления ISOFIX и возможность регулировки наклона спинок. Стоимость Voyah Dream Long Range составляет 10 890 000 рублей.