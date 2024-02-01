Geely готовится к российским продажам семиместного кроссовера Okavango

Китайская Geely анонсировала появление на российском рынке нового кроссовера Okavango. Он получит 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л.с. и 7-ступенчатый «робот», но привод — только передний.

Как сообщает пресс-служба компании, габариты Okavango составляют 4860х1910х1770 мм, колесная база — 2825 мм. Семиместный салон конфигурации 2+3+2 может похвастать широкими возможностями трансформации — объем багажника с тремя рядами составляет 227 л, при сложенных креслах третьего ряда — 628 л, при сложенных сиденьях второго и третьего рядов — 2360 л. Для кроссовера предложат четыре цвета кузова — белый, синий, черный и серый, но интерьер в любом случае будет черным.

В базовой комплектации Luxury автомобиль оснащен полностью светодиодной оптикой, рейлингами на крыше и 19-дюймовыми колесами. Кресло водителя оборудовано электрорегулировкой в шести направлениях, а передние сиденья, руль и подушки боковых кресел второго ряда имеют подогрев.

Фото производителя.

Климат-контроль — двухзонный с отдельными воздуховодами для второго и третьего рядов кресел. У пассажиров "галерки" есть возможность регулировки интенсивности системы вентиляции. Цифровая приборная панель представлена на 10,25-дюймовом экране, а мультимедйиная система получила дисплей диагональю 12,3 дюйма.

Комплектация Flagship оснащается системой мониторинга слепых зон и предупреждения об опасности при открытии дверей, электронными помощниками смены полосы и движения задним ходом, а также функцией световой сигнализации для предупреждения наезда сзади. Водительское кресло оборудовано функциями памяти и комфортной посадки, сиденье переднего пассажира — электрорегулировками в четырех направлениях. Стоимость и дата начала продаж Okavango на российском рынке будут объявлены позже.