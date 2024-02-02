В Москве нашелся таинственный кроссовер Geely

Новый Geely Atlas, продажи которого стартовали в России 1 февраля, на домашнем рынке известен как Boyue L. В Китае у него есть и «младший брат» — куда более компактный Boyue Cool. А теперь он вдруг появился в нашей стране.

Наши коллеги из Quto обнаружили новинку на парковке российского представительства Geely. Хотя он почти неотличим от нового Atlas, у кроссовера полностью оригинальный кузов. Длина Geely Boyue Cool составляет лишь 4510 мм, в то время как Atlas растянули на 4670 мм. Отличается и ширина (1865 и 1900 мм), и высота (1650 и 1705 мм), и колесная база (2701 и 2777 мм). При этом популярный в России Geely Coolray еще меньше — он насчитывает в длину всего 4330 мм.

Boyue Cool построен на вольвовской платформе CMA, но силовой агрегат у него от Coolray — это 1,5-литровый турбомотор, 7-ступенчатый «робот» и передний привод.

Зачем российский дистрибьютор Geely привез Boyue Cool, неизвестно. Это может быть как единичный образец для изучения или испытаний, так и тестовый экземпляр для сертификации. Впрочем, название крупной дилерской сети на номерной рамке может говорить и о том, что автомобиль привезен «серым» дилером на продажу.