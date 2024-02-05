Нарасхват: почему в январе в России резко выросли продажи новых автомобилей

Реализация новых машин в России в начале наступившего года активно стимулировались скидками и акциями как от импортеров, так и от дилеров. В итоге, несмотря на пессимистические прогнозы ряда экспертов, автопродажи по сравнению с аналогичным периодом 2023-его существенно выросли, хотя рост этот мог быть еще серьезнее. Если бы не высокая стоимость кредитов, считают участники рынка.

Как сообщает агентство «Автостат», объем продаж легковых автомобилей в январе вырос до 80,2 тысяч единиц (+77% к январю 2023-его). Понятно, что эти приятные глазу цифры связаны с низкими показателями года прошлого, поскольку если сравнивать их с январем 2022-ого, они окажутся ниже на 6,7%, а по сравнению с декабрем 2023-его — и вовсе на 32,9%. Дилеры, впрочем, полны оптимизма: по их словам спрос на новые автомобили в январе превзошел все ожидания.

По мнению директора по маркетингу компании «Авилон» Андрея Каменского, давшего интервью изданию «Коммерсантъ», продажам изрядно поспособствовали акции, которые были актуальны и в прошлом году — скидки за кредит и трейд-ин, прямые поддержки от импортера, а также различные дилерские предложения. Наконец, «внимание покупателей привлекают новинки, которые в большом количестве продолжают поступать на рынок.

И остается добавить, что лидером рынка остается LADA с 22,3 тысячами автомобилей, а бестселлером среди иномарок стал Haval — 9,6 тысяч машин.