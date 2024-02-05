4х2: новый китайский «газовый» грузовик Dayun бросает вызов КамАЗу

Российский рынок грузовиков, работающих на газомоторном топливе, скорее мертв, чем жив если учесть, что из 2 441 033 «тяжеловесов», зарегистрированных в РФ, на газу работает лишь 300 000 штук. Что, впрочем, понятно: ведь даже несмотря на то, что «зеленое» топливо в 2,5 раза дешевле той же солярки, однако такие машины и значительно дороже в обслуживании, чем традиционные с ДВС.

Да и инфраструктура для них остается у нас откровенно слабенькой: в стране насчитывается только 891 АЗС, торгующих компримированным природным газом (КПГ), да и те распределены по нашей необъятной весьма неравномерно. Тем не менее, такие машины и производят в России, и импортируют. Так, в январе у дилеров появился китайский седельный тягач Dayun CGC 4180 с колесной формулой 4х2.

Автомобиль работает на сжиженном или сжатом метане (два бака по 450 л для СПГ или восемь 130-литровых баллонов для КПГ) и может похвастать дальностью хода на одной заправке в 1200 км. При этом российский дистрибутор марки ООО «Сторк» подчеркивает, что «благодаря аэродинамической форме кабины расход топлива уменьшается. В итоге стоимость 1 километра пути составляет 12 рублей — почти вдвое меньше, чем затраты на 1 километр пути для дизельного грузовика».

Газовое оборудование тут итальянское (Landi Renzo (КПГ) или Auyan (СПГ), но, понятное дело, китайского производства. Что касается двигателя, тут стоит хорошо уже известный отечественному потребителю Weichai мощностью 430 л.с., агрегатированный с 12-ступенчатой коробкой МКП.

– Dayun CGC 4180 4х2 наверняка заинтересует российских перевозчиков, сталкивающихся со специфическими транспортными задачами, которые сложно решить с помощью других тягачей. Например, с грузовиками на шасси 6х4 можно использовать не все полуприцепы, — отмечает Артур Солдаткин, исполнительный директор компании «Сторк».

И остается добавить, что «Сторк» планирует до конца года реализовать в РФ 500 таких машин. А что из этого выйдет, учитывая стоимость новинки в 12 200 000 рублей и куда более доступных конкурентов в лице аналогов от КамАЗ и белорусского МАЗ, посмотрим.