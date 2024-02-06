Kaiyi объявила старт российских продаж кроссовера X7 Kunlun

На российский рынок выходит еще одна китайская новинка — Kaiyi X7 Kunlun. Переднеприводный кроссовер доступен с двумя моторами на выбор — 1,6-литровым 186-сильным агрегатом и 2,0-литровым двигателем на 238 л.с. Оба работают в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, стоимость X7 Kunlun с 1,6-литровым мотором в комплектации Comfort стартует с 2 997 900 рублей. В базовой версии автомобиль оснащен светодиодной оптикой, панорамной крышей с электроприводом, 14,6-дюймовым тачскрином, кожаными креслами, «зимним пакетом» с подогревами сидений, руля, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал, а также системой кругового обзора.

X7 Kunlun с 2,0-литровым двигателем в топовой комплектации Luxury обойдется в 3 475 000 рублей. Она может похвастать системой автоматического дальнего света, 20-дюймовыми колесами, цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюймов, адаптивным круиз-контролем, беспроводной зарядкой, вентиляцией передних кресел и продвинутой аудиосистемой с восемью динамиками. На выбор предлагается шесть цветов кузова — белый, синий, серый, темно-серый, черный и фиолетовый.

Габариты кроссовера составляют 4710х1964х1705 мм, колесная база – 2800 мм. В России доступна пятиместная версия X7 Kunlun с багажником объемом 546 литров, который увеличивается до 1566 литров при сложенных сидениях второго ряда. Дорожный просвет автомобиля — 210 мм.