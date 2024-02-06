Британско-китайская марка MG выведет на российский рынок 10 новинок

Сегодня российская линейка бренда MG (входит в китайскую корпорацию SAIC) включает один-единственный седан MG5, однако уже до середины лета в нее войдут еще три автомобиля: лифтбэк MG6, а также кроссоверы HS и ZS. Некоторые подробности о машинах, ориентированных на наш рынок, уже раскрыты.

Представители компании «Мир-Дистрибьютор», представляющей марку MG в России, подчеркнули, что получение Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) на перечисленные выше модели находится в завершающей стадии. Кроме того, они рассказали, что MG6, «вместительный лифтбэк бизнес-класса» (на самом деле с длиной 4659 мм — конечно же, класса С), получит 1,5-литровый мотор на 168 сил, среднеразмерный кроссовер HS — двухлитровый движок на 229 л.с., а компактный «паркетник» ZS — 1,5 литровый агрегат на 114 «лошадок».

Эти три автомобиля должны выйти на наш рынок в первой половине текущего года, а после к нам приедут лифтбэк с индексом 7, кроссоверы RX5, RX9 и HS PHEV (с гибридной силовой установкой). Но и это не все! На конец года запланировано еще три запуска — правда, какие именно, представители бренда не говорят. Информацию о комплектациях и ценах они будут раскрывать постепенно — по мере приближения стартов продаж.

0/0 MG6, фото: MG

Стоит ли переживать потенциальным покупателям MG о гарантийном и постгарантийном обслуживании? В компании уверяют, что дилерская сеть к наплыву клиентов готова (она насчитывает уже более 30 точек в 18 городах), да и схемы поставок запчастей налажены. Три склада уже функционируют — в ближайшее время откроют еще пять. А вообще «Мир-Дистрибьютор» планирует продавать в России минимум 20 000 машин в год.

И напоследок любопытный факт: по итогам декабря 2023 года кроссовер MG ZS (тот, что должен приехать к нам до середины лета) стал самым популярным автомобилем в Испании, обойдя таких серьезных соперников, как Renault Clio и Dacia Sandero. То есть европейцев китайское покровительство британской марки ничуть не смущает. Быть может, и в России у них все получится? Покажет время — лишь бы с ценами не перегнули, иначе все старания точно пойдут прахом.