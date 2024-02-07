Новый китайский пикап JAC T8 приехал в Россию

На официальном сайте JAC стал доступен для заказа пикап T8. Его можно приобрести с бензиновым либо дизельным мотором и безальтернативной механической коробкой передач. Зато «грузовичок» получил демультипликатор Borg Warner и самоблокирующийся центральный дифференциал Eaton.

Габариты JAC T8 с пятиместной кабиной составляют 5325х1880х1830 мм, колесная база — 3090 мм. Дорожный просвет достигает 220 мм, размеры грузового отсека — 1520х1520х470 мм.

Передняя подвеска пикапа — независимая пружинная на двух поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости, задний мост — на рессорах. Двухлитровая бензиновая «турбочетверка» развивает 196 сил, дизельный агрегат того же объема — 139 «лошадей».

JAC T8 предлагается в пяти оттенках кузова — белом, черном, красном, синем и серебристом. В салоне встречают аналоговая приборная панель и обычный кондиционер с механическими «крутилками», но при этом у пикапа есть 9-дюймовый тачскрин и система кругового обзора.

В списке опций для T8 — кожаная отделка, бесключевой доступ, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль и система контроля давления в шинах. Стоимость JAC T8 пока не объявлена.