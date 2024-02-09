Власти намерены запретить льготную растаможку авто через Казахстан и Киргизию

Наше правительство планирует ужесточить контроль за растаможкой автомобилей через соседние страны. Чиновники готовят механизм, при котором разница в размере таможенных сборов будет начисляться при ввозе машины в Россию, а в качестве крайней меры рассматривается полный запрет на импорт транспортных средств, «оформленных» по льготной ставке.

Как объясняют эксперты CarClick, введение новых правил растаможки в первую очередь ударит по китайским гибридам и электрокарам, поскольку, например, в Киргизии ставка составляет 15,25% от стоимости автомобиля, в то время как в РФ — в разы больше.

Скажем, разница в таможенных сборах популярного в России кроссовера Geely Monjaro составляет порядка 700 000 рублей. А стоимость модных Zeekr 001 и Li L7 может вырасти из-за нововведений сразу на 1,5 млн. рублей. Ясно, что с ужесточением правил растаможки машин в соседних странах импорт автомобилей станет бессмысленным.

Впрочем, стопроцентной уверенности в том, что новые порядки будут установлены именно с 1 апреля, пока нет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 февраля проводил переговоры с коллегами из Киргизии и Казахстана. Профильным ведомствам поручили принять необходимые меры к 1 апреля, однако изменения могут вступить в силу как незамедлительно, так и спустя время, после некого переходного периода.