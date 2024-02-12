Стало известно, когда BAIC BJ40 получит в России дизельную версию

Внедорожник BAIC BJ40, который продается в России с лета прошлого года, совсем скоро получит модификацию с дизельным двигателем. Версия с 2,0-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 163 л.с., «автоматом» и полноприводной трансмиссией поступит в продажу весной.

О том, что линейка модификаций BAIC BJ40 расширится за счет дизельной версии в ближайшие месяцы, нашим коллегам из «Российской газеты» сообщили представители завода «Автотор». Сейчас, напомним, внедорожник предлагается только с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 225 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом» ZF с подключаемым полным приводом. Его дорожный просвет достигает 210 мм, передняя подвеска — пружинная независимая, задняя — с неразрезным мостом на пружинах.

Подробностей о дизельном BAIC BJ40 в пресс-службе «Автотора» раскрывать пока не стали, зато рассказали о другой новинке — более крупном внедорожнике BJ60. Он, по словам представителей марки, появится в дилерских шоу-румах летом.

Напомним, что после обновления в ноябре 2023 года BJ60 вырос в длину на 20 мм — до 5040 мм, хотя ширина и высота остались такими же — 1955 и 1925 мм. Размер колесной базы составляет 2820 мм. Фронтальная часть украшена вертикальными полосами ходовых огней и пятью секциями решетки радиатора, а у заднего бампера и фонарей обновили дизайн. Скорее всего, модель получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 266 л.с. и 8-ступенчатый «автомат». Но официальных подтверждений пока нет.