Как изменился российский авторынок спустя два года после начала СВО

Фактически два года прошло с момента начала российской специальной военной операции на Украине. За это время рынок одновременно деградировал и эволюционировал, трансформируясь под новые условия существования. После массового бегства импортных автобрендов и коллапса, связанного с недостатком машин и комплектующих, открылись бескрайние горизонты для новых возможностей. Как же изменилась автомобильная жизнь страны после накинутой на нее санкционной удавки коллективного Запада?

По большому счету, ничего страшного в автосегменте не произошло. Если, конечно, не считать повышения стоимости машин, обслуживания и деталей. Впрочем, у нас никогда ничего не дешевело, а потому явление это – вполне обыденное. Разве что увеличилась скорость удорожания, что, как выяснилось, не сильно отразилось на объеме продаж. Рынок сначала рухнул, а потом медленно, но верно вновь пошел вверх.

Те, кто привык эксплуатировать модели европейских, японских и корейских марок, и дальше продолжают успешно это делать. Обходными путями завозятся и запчасти, и сами автомобили. В лидерах продаж по-прежнему изделияотечественной LADA, а вслед за ними, как и раньше, наиболее доступные иномарки.

Фото АвтоВзгляд.

Хотя в сравнении с досанкционным периодом россияне стали отдавать предпочтение не седанам, вроде Kia Rio и Hyundai Solaris, а кроссоверам, пусть и китайским. Что касается цифр, то с января по декабрь 2021 года дилеры пристроили более 1 666 000 автомобилей, а по итогам 2023-го продажи чуть-чуть не дотянули до 1 130 000 единиц. При этом по сравнению с 2022-ым, когда только-только началась всемирная заварушка, рынок вырос почти на 40%. Накось-выкуси, США и все, кто пляшет под их дудку!

Говоря о моделях, наиболее востребованных у российских покупателей, то после LADA Granta и Niva идет кроссовер Haval Jolion, показавший трехкратное увеличение продаж, а это почти 60 000 единиц за весь 2023 год. Для сравнения: двумя годами ранее корейская Hyundai Creta, ставшая бестселлером SUV среди иномарок, нашла всего на 10 000 новых владельцев больше. А бывший король сегмента – французский Renault Duster – удостоился признания немногим больше 40 000 потребителей. Деградация или эволюция?

По итогам минувшего года также выросли объемы реализации кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, включая версию Pro Max, что в абсолютных цифрах – более 52 000 машин. Невероятно «стрельнула»Omoda – марка, о которой до СВО мы даже и не слышали. Ее первопроходец в лице паркетника С5 обаял свыше 35 000 россиян. Примерно столько же сердец завоевал Geely Coolray, а это уровень продаж японской Toyota RAV4, которая в 2021 году не смогла попасть даже в ТОП-10.

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Между тем, в нынешней «десятке» самых-самых и дальше сплошь одни «китайцы». Причем даже не все из них официально продаются в России. Яркий пример – Lixiang, который без рекламы и продвижения, без официального представительства и гарантии смог ворваться в «топы». А все потому, что банально дешевле всяких там Tesla и европейских «премиалов». Вот вам и альтернатива ушедшим восвояси маркам.

И никакая магия Toyota, да манящий блеск трехлучевой звезды Mercedes-Benz больше не в теме! Вот и называйте трансформацию российского рынка, как хотите. Но ясно одно: горевать по канувшим в Лету брендам мы не стали, недостатка «расходников» не заметили, выпуск собственных машин не остановили. Скажем больше: мы даже наладили совершенно новые производства, причем и компонентов, и автомобилей. И останавливаться не собираемся!..