Стало известно, когда LADA Largus вернется на конвейер

АВТОВАЗ активно работает над расширением модельной линейки. И не только за счет новинок, но и возвращая на конвейер те автомобили, что вынужденно встали на паузу из-за сложностей с комплектующими. Так, совсем скоро отечественный автогигант возобновит производство LADA Largus.

Если точнее, то сборка «Ларгусов» после длительной паузы начнется этой весной. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов пообещал вернуть популярную модель на конвейер в мае — выпуск наладят на заводе «LADA-Ижевск», куда производство этой модели перенесли из Тольятти. По словам топ-менеджера, работа на предприятии идет с опережением графика.

А на второй квартал года намечен старт серийного производства LADA e-Largus — электрической версии базового универсала. Как и бензиновая модель, электромобиль будет выпускаться в пассажирской и грузовой версиях. Стоимость автомобилей пока не называется, как не обозначены и точные сроки старта продаж обеих модификаций LADA Largus.