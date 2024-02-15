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Стало известно, когда LADA Largus вернется на конвейер

АВТОВАЗ активно работает над расширением модельной линейки. И не только за счет новинок, но и возвращая на конвейер те автомобили, что вынужденно встали на паузу из-за сложностей с комплектующими. Так, совсем скоро отечественный автогигант возобновит производство LADA Largus.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Стало известно, когда LADA Largus вернется на конвейер

Если точнее, то сборка «Ларгусов» после длительной паузы начнется этой весной. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов пообещал вернуть популярную модель на конвейер в мае — выпуск наладят на заводе «LADA-Ижевск», куда производство этой модели перенесли из Тольятти. По словам топ-менеджера, работа на предприятии идет с опережением графика.

А на второй квартал года намечен старт серийного производства LADA e-Largus — электрической версии базового универсала. Как и бензиновая модель, электромобиль будет выпускаться в пассажирской и грузовой версиях. Стоимость автомобилей пока не называется, как не обозначены и точные сроки старта продаж обеих модификаций LADA Largus.

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