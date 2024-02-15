Эксперты выяснили, насколько за последние 4 года в России подорожали автомобили

Ни для кого не секрет, что за последние годы автомобили — как новые, так и подержанные — сильно прибавили в цене. Но если говорить точнее, то из-за «коронакризисов», дефицитов, санкций, ослабления рубля и прочих негативных факторов стоимость легковушек с 2019 года выросла в два раза.

В 2023 году в России дорожали как новые, так и подержанные автомобили, хотя последние росли в цене не так стремительно, отмечают аналитики агентства «Автостат». По оценке экспертов, средневзвешенный прайс легковушки на вторичном рынке в минувшем году увеличился на 17% и достиг 1 млн. рублей. При этом свеженькие машины в дилерских шоу-румах «потяжелели» на 24% — до 2,96 млн. целковых в среднем.

Анализ рынка показал, что с 2019 года стоимость автомобилей перманентно растет, корректируется — ускоряется или замедляется — лишь темп этого самого роста. Возьмем, например, «бэушки»: по итогам 2020-го они стали дороже на 10%, 2021-го — на 22%, 2022-го — на 33%, а 2023-го — как уже было сказано, «всего» на 17%.

За четыре года, как выяснили эксперты, машины в России подорожали вдвое: в 2019-м средняя цена нового авто составляла 1,57 млн. рублей, а подержанного — 490 000.