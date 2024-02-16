Hyundai Elantra проложила в Россию еще одну дорожку

Если раньше Hyundai Elantra представлялась в российских автосалонах единичными экземплярами, завезенными из Казахстана, то теперь отыскать корейский седан стало проще — в нашу страну пришла большая партия машин из Китая.

Как сообщает портал Quto, партию седанов Hyundai Elantra китайской сборки импортировала в Россию некая крупная дилерская сеть. Автомобили доступны в единственной модификации со 115-сильным 1,5-литровым атмосферным двигателем, вариатором и системой переднего привода.

Все самое необходимое в списке оснащения есть: это и парктроники, и камера заднего вида, и бесключевой доступ, и круиз-контроль. За безопасность водителя и пассажиров отвечают шесть «эирбегов», за настроение — мультимейдийная система с дисплеем диагональю 10,25 дюймов.

Просят за новенькие Hyundai Elantra от 2 480 000 рублей. И поскольку речь идет о параллельном импорте, рассчитывать на полноценную гарантию от производителя покупателю не приходится. Однако продавец предлагает свою — дилер готов устранять заводские «косяки» на протяжении года после заключения сделки.