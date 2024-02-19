Chery раскрыла подробности о «совершеннолетнем» Tiggo 4 Pro для России

В 2024 году Chery отмечает 18 лет своего беспрерывного присутствия на российском рынке. И в честь этого события китайцы решили выпустить особую версию кроссовера Tiggo 4 Pro, о чем стало известно еще на прошлой неделе. Теперь же представители марки раскрыли подробности, объяснив, чем машины в специальном исполнении отличаются от «обычных».

Особенности Chery Tiggo 4 Pro в «праздничной» версии 18 years edition — в оформлении интерьера и оснащении. Судя по обнародованным снимкам, «особый» кроссовер получит переработанную переднюю панель с растянувшейся на всю ширину полосой воздуховодов, а также сдвоенные экраны диагональю 10,25 дюймов каждый. В отличие от обычной версии модели, где цифровая «приборка» и дисплей мультимедиа разнесены, у новинки они представляют собой единый блок. Центральные консоль и тоннель не поменялись.

Что же касается оснащения, то Tiggo 4 Pro в новой спецверсии и комплектации Ultimate получит множество опций, прежде недоступных для этой модели. В их числе — круговой обзор, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка смартфона, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении, автономного экстренного торможения, мониторинга слепых зон, предупреждения о смене полосы, а также ассистент автоматического переключения света фар.

Фото: Chery

Технически Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition ничем не отличается. В моторную гамму входят бензиновый атмосферник на 1,5 литра мощностью 113 л.c., а также его турбированный вариант на 147 л.с. С ними агрегатируются 5-ступенчатая «механика» и вариатор. Привод независимо от силового агрегата только передний.

Остается лишь добавить, что Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition будет предложен в пяти комплектациях: Action MT, Action, Family, Style и Ultimate. Но цены, а также точная дата начала продаж пока не объявлены.