Южная Корея оставит Россию без автомобилей

С 24 февраля вступают в силу ограничения на поставку в Россию и Белоруссию целого ряда товаров из Южной Кореи. В их числе оказались и автомобили с двигателями рабочим объемом от двух литров и выше.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи еще в конце 2023 года значительно расширило список товаров, подлежащих экспортным ограничениям, увеличив его с 798 до 1159 позиций. В него, помимо прочего, попали аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, тяжелая строительная техника, а также подержанные автомобили с моторами объемом от 2 литров. А по данным ИА PrimaMedia, именно на такие машины приходится основная доля экспорта южнокорейских ТС в Россию.

После того как введенные запреты утвердили документами для экспортеров, Южная Корея анонсировала ужесточение контроля за поставками подсанкционных товаров в Россию и Белоруссию. И если их действительно будут внимательно отслеживать, то поток «бэушек» из республики сильно сократится.

Запрет может сказаться и на паромных перевозках между Владивостоком и Южной Кореей, которые были выгодны в том числе и благодаря поставкам подержанных машин. Поэтому не исключено, что теперь число паромов сократят — чтобы сохранить рентабельность перевозок.

При этом власти Южной Кореи отдельно оговорили существование «исключительных случаев», разрешающих поставку подсанкционных вещей в Россию и Белоруссию. Однако каждая такая ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке.