«Возможен обмен»: действительно ли продавцы подержанных авто готовы на бартер

Вы наверняка обращали внимание, что на популярных интернет-площадках для покупки и продажи автомобилей авторы объявлений нередко указывают, что готовы рассмотреть обмен. Что же скрывается за этой фразой, и готовы ли в действительности продавцы машин «махнуть» ее на что-нибудь другое, выяснил портал «АвтоВзгляд».

На самом деле, важно разграничивать объявления, поданные собственниками автомобилей, перекупщиками и представителями автосалонов. Дело в том, что частные лица, желающие продать свою машину, довольно редко пишут о возможности потенциального обмена.

Их первостепенная задача – реализовать автомобиль. А уж если и стоит пометка «рассмотрю обмен», то чаще всего это означает, что условия бартера будут продиктованы самим автором анкеты. Бывает, когда люди в попытке найти себе новое транспортное средство, параллельно с продажей рассматривают всевозможные варианты. Вдруг у потенциального покупателя есть машина, которая заинтересует? Пусть даже и с доплатой «с моей стороны». Хотя, признаться, подобное случается крайне редко и с вероятностью менее 1%.

Другое дело – профессиональные торговцы автомобилями. Их задача избавиться от машины как можно быстрее. При этом «бартер» действительно имеет место быть, но работает он не совсем так, как бы вам хотелось. Обычно перекупщики и менеджеры дилерских центров, занимающиеся продажей транспортных средств, активно их и приобретают. Опять же, для того, чтобы потом вновь выставить на продажу, только по другой, более высокой цене.

Фото globallookpress.com

Иными словами, на предложение обмена вам ответят утвердительно, а условия предложат обсудить непосредственно на месте. При личной встрече вашего «железного коня» пристально изучат и оценят в деньгах. Естественно, прайс будет ниже рыночного. Зато могут предложить дополнительную скидку на покупку нового авто, того самого, которым вы заинтересовались в объявлении.

Иначе говоря, действует типичная дилерская схема Trade-in, только в случае с частными «перекупами» – без всякого официоза и кучи бумаг. Достаточно оформить договор купли-продажи на обе машины и ударить по рукам. Впрочем, не только в подобных ситуациях продавцы автомобилей ставят в анкетах галочку «возможен обмен».

Нередко уловка используется лишь для того, чтобы клиент приехал на встречу, где ему в процессе диалога вежливо откажут в бартере, но зато всячески попытаются расхвалить и «втюхать» заинтересовавший экземплярчик. На худой конец – предложат другой, коих на стоянке у автоподборщиков, как правило, в достатке.