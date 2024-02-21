Обновленный Haval Jolion поступил в продажу в России

По итогам 2023 года Haval Jolion стал самой популярной иномаркой в России, разлетевшись тиражом более чем в 58 тысяч машин. Укрепить позиции модели призвана ее рестайлинговая версия: цены на обновленный кроссовер китайцы объявили еще в начале месяца, а теперь он поступил в продажу и даже уже нашел первых покупателей.

Визуально отличить рестайлинговый Jolion от предшественника можно по новой решетке радиатора с вертикальными планками, спойлеру на крышке багажника и рейлингам на крыше — все элементы выполнены в контрастном к цвету кузова черном оттенке. Черным же оформлены накладки на колесные арки и низ дверей.

Интерьер практически не изменился, не считая декоративной вставки на передней панели со стороны пассажира — ее украшает узор с логотипом Haval — и новой красно-черной обивки, пришедшей на смену прежнему коричневому салону. Во все комплектации теперь включена регулировка руля по вылету и высоте, задний парктроник и датчики давления в шинах. А в топовой версии впервые в истории модели появилась панорамная крыша с люком.

Фото: Haval

Технически Jolion не поменялся. Модель сохранила 1,5-литровый бензиновый турбомотор: на переднеприводной версии двигатель выдает 143 л.с., а на полноприводной — 150 сил. Кроме того, покупатель может выбрать между 7-ступенчатым «роботом» 7DCT с двойным сцеплением и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Обновленный Haval Jolion предложен в четырех комплектациях: Comfort, Elite, Premium и Tech Plus. Переднеприводный кроссовер на «механике» обойдется минимум в 1 999 000 рублей, за самую доступную версию с «роботом» назначена цена в 2 299 000 рублей, а за автомобиль с полным приводом придется отдать не менее 2 449 000.