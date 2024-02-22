В Россию привезли большую партию обновленных Audi Q8

Несмотря на то, что Audi вместе с остальными брендами концерна Volkswagen, давно покинула российский рынок, продажи машин этой премиальной марки в стране продолжаются — благодаря параллельному импорту. Приезжают к нам и новинки: очередная — кроссовер Audi Q8, переживший обновление.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора «Ауди Авилон» Константина Галагана, в нашу страну прибыла целая партия кроссоверов Q8. Поклонникам немецкой марки доступны две модификации — 45 TDI и 50 TDI. Первая подразумевает дизельный 3,0-литровый турбомотор V6 на 231 л.с., а вторая — тот же агрегат, но на 286 сил. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и система полного привода. Цена — от 13,9 млн. рублей.

Напомним, рестайлинговый Audi Q8 был официально представлен в сентябре 2023 года. Кроссовер получил иные бамперы и переоформленную решетку радиатора, а также измененную отделку салона. Но главным новшеством посвежевшего SUV стали матричные фары с лазерно-люминофорным дальним светом и опциональные OLED-фонари.