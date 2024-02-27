Oting привезет в Россию еще два кроссовера

Китайская компания Sinomach Automobile расширит модельную линейку в России. Вдобавок к уже представленному внедорожнику на платформе Nissan Terra будут презентованы еще две машины в сегменте кроссоверов.

На официальном сайте Oting пока присутствует только получивший необычное по меркам российского рынка название на кириллице внедорожник «Паладин» — он уже доступен для заказа у дилеров марки. Однако в ближайшее время компанию рамной модели составит пара менее хардкорных автомобилей.

Как следует из разделов, появившихся на портале бренда Oting, россиян ждут «полноразмерный SUV» и «компактный кроссовер» — именно так описаны грядущие премьеры. Никакой официальной информации о том, что это будут за модели, какие у них характеристики, что войдет в оснащение и сколько за них попросят, пока нет.

Не названы и сроки премьеры, но ранее Sinomach Automobile, представляя «Паладин», пообещал вывести новые машины на российский рынок до конца 2024 года.